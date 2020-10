ALPEGA GRUPPE ERWEITERT FÜHRUNGSTEAM ALS REAKTION AUF STARKES WACHSTUM

Die Alpega Gruppe begrüßt seine neuen Führungskräfte Gwyn Clay als Chief Product Officer und Jörg Heinen als VP of IT auf ihrer spannenden Reise innerhalb des schnell wachsenden Transport- und Logistiksoftwaremarktes.

Der Beitritt zum Führungsteam erfolgt in diesem von COVID-19 geprägten Jahr während einer Periode starken Wachstums für das Unternehmen, das dank des einzigartigen Wertes seiner Lösungen den Markt mit Abstand anführt. Dieser Wert erwächst aus der Fähigkeit, auf die Bedürfnisse von Transportprofis in allen Bereichen einzugehen und die Komplexität der Logistik auf allen Ebenen abzudecken, die Gartner in seinem Magic Quadrant 2020 für Transportmanagementsysteme ausweist.

Als Chief Product Officer bringt Gwyn Clay über 20 Jahre Erfahrung im Produktmanagement und in der Produktentwicklung in den Bereichen Private Equity und öffentliche Unternehmen ein. Gwyn Clay wird sich auf die Ausschöpfung von Synergien zwischen den Lösungen von Alpega konzentrieren. Sie verleihen der Gruppe auf dem Transport- und Logistikmarkt ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie als einziges Unternehmen Lösungen für Verlader weltweit anbietet (Alpega TMS und TenderEasy) und Frachtbörsen mit dem größten Netzwerk von Spediteuren und Frachtführern in Europa unterhält. Vor der Alpega Gruppe war Gwyn Clay Head of Product für das Automationsgeschäft bei Broadcom Inc., wo er auch über Geschäftsbereiche hinweg Initiativen mit Schwerpunkt auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz leitete.

„Die Notwendigkeit einer digitalen Transformation im Transportwesen ist für mich so offensichtlich. Wenn es uns gelingt, dies richtig zu machen sowie Verladern und Frachtführern mit den von uns verarbeiteten Daten umsetzbare Einblicke an die Hand zu geben, haben wir eine sehr reale Chance, die Welt zum Besseren zu verändern.“

Jörg Heinen, VP of IT, wird dafür sorgen, dass Alpega weiterhin erstklassige IT-Dienstleistungen für seine Kunden liefert. Dabei kann er auf seine Erfahrungen bei der Integration von IT-Organisationen im Zuge von Akquisition sowie in der Private-Equity-Branche zurückgreifen. Zuvor war Jörg Heinen CIO der WMF Group, wo er die digitale Transformation vorantrieb, eine Cloud-basierte IoT-Plattform implementierte und das Wachstum durch neue digitale Geschäftsmodelle unterstützte. Bei Henkel war er maßgeblich an der Harmonisierung und Führung der IT-Service-Bereitstellung in Europa beteiligt und wickelte Akquisitionen von der Due Diligence bis hin zur Post-Merger-Integration ab.