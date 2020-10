Startup SALD stellt Atombeschichtungen her für breites Spektrum an industriellen Anwendungen

Eindhoven (ots) -



- Entwicklung mit dem niederländischen Forschungsinstitut TNO und der deutschen

Fraunhofer

- Solarpanel, Batterien, neue Materialien, Textilien, flexibler Halbleiter,

Nahrungsmittelverpackung, Medizin

- Beispiel Batterie: Dreimal mehr Reichweite, fünfmal schneller laden für Autos

und Smartphones



Das niederländische Unternehmen SALD BV (Eindhoven) hat ein einzigartiges,

patentiertes Verfahren entwickelt, im industriellen Maßstab Beschichtungen

aufzutragen, die so dünn sind wie ein einziges Atom. Experten sprechen von

"Spatial Atom Layer Deposition", kurz SALD. Diese Atombeschichtungen sind in der

Lage, zahlreiche industrielle Fertigungsprozesse und damit ganze Industriezweige

zu revolutionieren. Dazu gehören Solarpanel und Batterien für Elektromobilität

und Smartphones ebenso wie neuartige Textilien für Mode und Medizinprodukte

sowie Verpackungen für die Nahrungsmittelbranche und Consumer Goods.





So revolutionär das atomdünne Beschichtungsverfahren ist, so gut ist es dennochbereits erprobt. SALD ist als Spinn-off ausgegründet worden aus dem UnternehmenSoLayTec, das seit 2010 Spatial-ALD-Maschinen für die Massenfertigung vonSolarpaneln vor allem nach China liefert. Diese Technologie gilt alsentscheidend dafür, dass es China gelungen ist, binnen weniger Jahre denWeltmarkt mit guten und dennoch preisgünstigen Solarpaneln zu dominieren. DieEntwicklung erfolgte übrigens in enger Zusammenarbeit mit denFraunhofer-Instituten in Deutschland, der größten Institution für angewandteForschung in Europa.E-Autos mit Reichweiten weit über 1.000 KilometerFür die wachsende Nachfrage nach Elektromobilität können dank Spatial ALDAutobatterien hergestellt werden, die dreimal mehr Reichweite leisten undfünfmal schneller geladen werden können als die derzeit auf dem Marktbefindlichen Batterien. Damit sind Reichweiten weit über 1.000 Kilometer möglichund das Nachladen würde kaum zehn Minuten dauern. SALD hat diese Technologiegemeinsam mit dem Fraunhofer-Pendant TNO (The Netherlands Organisation)entwickelt, dem nationalen Institut für angewandte Forschung in denNiederlanden. Der technologische Unterschied zur heutigen Situation: Mit SALDlassen sich Festkörperbatterien herstellen, die viel bessere Eigenschaftenaufweisen als die heute üblichen Flüssiglithiumbatterien.Smartphones, die tagelang ohne Nachladen funktionierenAls erstes Einsatzgebiet werden allerdings nicht Automobile angestrebt, sondernSmartwatches und Smartphones, die mit der neuen Batteriegeneration tagelang ohneNachladen funktionieren. SALD ist bereits mit den namhaften Herstellern von