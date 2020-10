NECKARSULM (dpa-AFX) - Nach wie vor gilt der IT-Dienstleister Bechtle als Gewinner der Corona-Krise. Das Unternehmen profitiert unter anderem davon, dass Firmen und Behörden ihre IT-Systeme für den Trend zur Heimarbeit umrüsten. Dies bescherte Bechtle auch im zweiten Quartal eine starke operative Entwicklung. Zudem zeichnet sich das Unternehmen durch eine beachtliche Anzahl an Firmenzukäufen und deren erfolgreiche Integration in den Unternehmensverbund aus. Die Anleger honorierten die jüngste Entwicklung und verhalfen der Aktie zu einem Rekordhoch. Wie die Lage im Unternehmen ist, was Analysten sagen und wie die Aktie zuletzt gelaufen ist.

Ende September feierte Bechtle mit dem nach eigenen Angaben 100. Firmenkauf seiner Unternehmensgeschichte ein eindrucksvolles Jubiläum. Neueste Erwerbung ist die Softwarefirma Dataformers mit 55 Mitarbeitern aus dem österreichischen Linz. Die erste Firma übernahm Bechtle im Jahr 1993 und damit zehn Jahre nach seiner eigenen Gründung.

Im zweiten Quartal dieses Jahres machte der IT-Dienstleister trotz der Corona-Krise überraschend viel Gewinn. Im Onlinehandel mit IT-Produkten bekam Bechtle zwar die Kaufzurückhaltung von Kunden deutlich zu spüren, beim Management von IT-Systemen in Firmen und Behörden konnte das Unternehmen aber weiter punkten. "Die Nachfrage nach IT-Infrastruktur und IT-Dienstleistungen ist auch und gerade in Zeiten von Corona gut", betonte Unternehmenschef Thomas Olemotz.

Das Management geht auch weiterhin davon aus, dass sich die Rahmenbedingungen im Jahresverlauf wieder normalisieren. "Vorausgesetzt eine zweite Welle bleibt aus, blicken wir unverändert optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf", sagte Olemotz. Umsatz und Vorsteuerergebnis sollen 2020 weiter um mehr als fünf Prozent zulegen - das Ergebnis dabei möglichst etwas stärker als der Umsatz.

Bechtle vertreibt IT-Produkte und bietet Dienstleistungen sowie Beratungen rund um das Thema IT-Infrastruktur an. Als Ein-Mann-Unternehmen 1983 gegründet, hat Bechtle in Deutschland, Österreich und der Schweiz inzwischen 75 IT-Systemhäuser sowie 24 IT-Handelsgesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Mitarbeiterzahl beträgt rund 12 000, davon 8800 in Deutschland. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz 5,4 Milliarden Euro, der Nettogewinn lag bei 170,5 Millionen Euro.