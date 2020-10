Westinghouse unterzeichnet Engineering-Vertrag zur Verlängerung der Lebensdauer von Angra 1

Cranberry Township, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Westinghouse Electric

Company hat soeben einen Vertrag mit Eletronuclear unterzeichnet, der die

Durchführung technischer Analysen vorsieht, die ausschlaggebend für die

Sicherheit, Zuverlässigkeit und langfristige Lebensdauer des Kernkraftwerks

Angra 1 sind. Dieser Vertrag unterstützt das Langzeitbetriebsprogramm (LTO) von

Eletronuclear, das den weiteren Betrieb des Blocks 1 von Angra bis Ende 2044

ermöglichen soll. Die derzeitige Betriebslizenz ist bis Dezember 2024 gültig.



"Dies ist ein sehr wichtiger erster Schritt für Eletronuclear und Westinghouse

bei der Zusammenarbeit, um einen weiteren Betrieb zu ermöglichen", erläuterte

David Howell, Präsident der Americas Operating Plant Services bei Westinghouse.

Westinghouse ist ein enger Partner von Eletronuclear, seit die Anlage Angra 1

1985 erstmals ans Netz ging. Wir freuen uns, ausgewählt worden zu sein, um die

Sicherheit, Zuverlässigkeit und den langfristigen Erfolg von Angra 1 zu

unterstützen."





Das LTO-Programm von Angra 1 umfasst technische Bewertungen, Systemtests undAnlagensystem-Upgrades, die in mehreren Stufen bis 2030 durchgeführt werdensollen."Wir hoffen, dass dies die erste in einer Reihe erfolgreicher Initiativen seinwird, mit denen die langjährige Beziehung zu Westinghouse fortgesetzt wird",sagte Leonam dos Santos Guimarães, Präsident von Eletronuclear.Der Vertrag folgt einem Letter of Intent, der am 3. Februar 2020 zwischenWestinghouse und Eletronuclear unterzeichnet wurde, um die Lebensdauer desKernkraftwerks Angra 1 zu verlängern. Bei der Unterzeichnung waren derbrasilianische Minister für Bergbau und Energie, Bento Albuquerque, derUS-Energieminister Dan Brouillette und William Popp, der Geschäftsträger derUS-Mission in Brasilien, anwesend.Weitere Informationen über die LTO-Lösungen von Westinghouse finden Sie unterhttps://www.westinghousenuclear.com/operating-plants/long-term-operations (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2939221-1&h=1793095118&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2939221-1%26h%3D1755961538%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252Foperating-plants%252Flong-term-operations%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252Foperating-plants%252Flong-term-operations&a=https%3A%2F%2Fwww.westinghousenuclear.com%2Foperating-plants%2Flong-term-operations) .Westinghouse Electric Company ist der weltweite Kernenergie-Pionier und einführender Lieferant von Kernkraftwerkprodukten und -technologien fürEnergieversorger auf dem ganzen Globus. 1957 lieferte Westinghouse imUS-amerikanischen Shippingport (Pennsylvania) den weltweit ersten kommerziellenDruckwasserreaktor aus. Heute ist Westinghouse-Technologie die Betriebsgrundlagefür etwa die Hälfte aller aktiven Kernkraftwerke auf der Welt. WeitereInformationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2939221-1&h=1468053388&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2939221-1%26h%3D3955710860%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252F%26a%3Dwww.westinghousenuclear.com&a=www.westinghousenuclear.com .Pressekontakt:Sarah CassellaDirector, External CommunicationsWestinghouse Electric CompanyTelefon: +1 412-374-4744E-Mail: cassels@westinghouse.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/18063/4725500OTS: Westinghouse Electric Company