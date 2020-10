ALBIS Leasing AG: Vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung

Die beiden Vorstände, Michael Hartwich und Andreas Oppitz, selbst Aktionäre bei der Gesellschaft, haben ebenfalls im Rahmen ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung teilgenommen.

Die Kapitalerhöhung wurde über die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG abgewickelt. Auf Grund des Bezugspreises von EUR 2,90 je Aktie konnte die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von EUR 7.683.347,00 generieren.

Das zusätzliche Kapital soll der nachhaltigen Wachstumsfinanzierung, der im Wettbewerbsumfeld erforderlichen Stärkung der Eigenkapitalbasis und einer langfristigen Absicherung und Stärkung der Refinanzierungsmöglichkeiten dienen. Zusätzlich dient die Maßnahme einer Stärkung der Gesellschaft im Hinblick auf bisher nicht vorhersehbare Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die ALBIS Leasing Gruppe konnte im dritten Quartal das Neugeschäft wieder im Vergleich zum zweiten Quartal steigern, der Antragseingang ist wieder auf dem Niveau von 2019. Die Zahlungsmoral der Leasingnehmer im dritten Quartal ist ähnlich wie in 2019.

Der Vorstand bedankt sich bei allen Aktionären, die mit ihrer Teilnahme an der Kapitalerhöhung ihr Vertrauen in die Gesellschaft und die Organe der Gesellschaft gezeigt haben. ALBIS ist damit gerüstet, die weiteren Herausforderungen am deutschen Markt in Angriff zu nehmen.