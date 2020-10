Monese nutzt künftig die Core-Banking-Plattform Vault von Thought Machine, um Millionen weiterer Kunden zu erreichen

Monese, der populäre und europaweit tätige Bankdienstleister, der lokalisierte Echtzeit-Geldtransaktionen auf Mobilgeräten in 31 Ländern anbietet, teilt heute mit, künftig die Cloud-unabhängige Core-Banking-Plattform Vault von Thought Machine zu nutzen. Monese stellt sowohl Privat- als auch Geschäftskunden Konten zur Verfügung und wird diesen bestehenden Kundenstamm zeitnah auf die Cloud-unabhängige Plattform von Thought Machine überführen, da das Unternehmen das strategische Ziel verfolgt, seine Kerntechnologieplattform und seine Banking-Infrastruktur zu stärken.

Das unter dem Namen Smart Contracts bekannte, einzigartige Produktentwicklungs-Toolkit von Vault ermöglicht es Banken und Fintech-Unternehmen, sehr schnell neue Produkte zu entwickeln und gleichzeitig das Einstiegs- und das laufende Kundenerlebnis radikal zu verbessern. Dies steht in scharfem Kontrast zu den Banken, die durch unflexible Vorgängertechnologien eingeschränkt sind. Vault wird Monese die Cloud-Basistechnologie zur Verfügung stellen, die erforderlich ist, um in kürzester Zeit bahnbrechende Kundenerlebnisse zu schaffen und zugleich die Ausfallsicherheit für Millionen seiner Kunden zu erhöhen.

Diese Partnerschaft führt zwei Fintech-Unternehmen mit einer gemeinsamen Vision für die Zukunft der Finanzdienstleistungen und einer ausgeprägten Leidenschaft für technische Spitzenleistungen in der Produktentwicklung zusammen. Thought Machine, 2014 vom ehemaligen Google-Ingenieur Paul Taylor gegründet, bringt echte Cloud-unabhängige Technologie in das Core-Banking-Geschäft ein. Zu den Kunden des Unternehmens und den Nutzern seiner Plattform Vault zählen die Lloyds Banking Group, Atom, SEB und Standard Chartered.

Monese wurde 2015 von dem Unternehmer Norris Koppel ins Leben gerufen, nachdem er aus erster Hand erlebt hatte, mit welchen Schwierigkeiten die Eröffnung eines Bankkontos in einem neuen Land verbunden ist. Mit seinen mobilen Geldkonten, der Portabilität über 31 Länder hinweg und der Verfügbarkeit in 14 Sprachen ist Monese sofort und auf Abruf verfügbar und schafft somit finanzielle Inklusion. Seine Konten in Großbritannien und Europa werden künftig über Vault geführt, um eine schnellere Bereitstellung von Produkten, eine höhere Ausfallsicherheit und eine nahtlosere Bankerfahrung für Neu- und Bestandskunden zu ermöglichen.