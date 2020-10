BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will einen neuen Versuch unternehmen, um eine Lösung im festgefahrenen Streit um Änderungen am Bußgeldkatalog zu erreichen. Scheuer lädt die Verhandlungsführer der Länder in dieser Woche zu einem Gespräch, wie das Verkehrsministerium am Montag mitteilte. Konkret geht es um die Verkehrsminister der Länder Saarland, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig Holstein.

Das Verkehrsministerium habe stets betont, dass die "Hand des Bundes weiter ausgestreckt" bleibe, um eine rechtssichere und verhältnismäßige Lösung zu finden. Das Ministerium könne die Straßenverkehrsordnung und die Bußgeld-Katalogverordnung nur mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.