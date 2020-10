Mit der neuen Protect Pharma 20-21-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der drei Pharmariesen eine Jahresbruttorendite von 6 Prozent erwirtschaften.

6% Zinsen, 40% Sicherheitspuffer

Die am 29.10.20 an den jeweiligen Heimatbörsen der Aktien festgestellten Schlusskurse der Aktien werden als Ausübungspreise für die Aktienanleihe fixiert. Bei 60 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während der gesamten Beobachtungsperiode aktivierten Barrieren befinden. Die Beobachtungsperiode erstreckt sich vom 29.10.20 bis zum 25.10.21.

Am 1.11.21 erhalten Anleger unabhängig vom Kursverlauf der drei Pharmariesen und wo sich deren Kurse am Ende der Beobachtungsperiode befinden werden, einen Zinskupon in Höhe von 6 Prozent gutgeschrieben. Verbleiben alle Kurse der Pfizer-, der AstraZeneca- und der Sanofi-Aktie während des Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barriere, so wird die Rückzahlung der Anleihe mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent des Nennwertes von 1.000 Euro erfolgen.

Berührt oder unterschreitet einer der drei Aktienkurse die Barriere, dann wird die Rückzahlung der Anleihe gemäß der Wertentwicklung der am schlechtesten gelaufenen Aktie getilgt. Die für die Renditeberechnung relevanten Eckdaten der Anleihe leiten sich von der prozentuellen Entwicklung der Aktienkurse in den jeweiligen Landeswährungen ab. Deshalb spielt die zukünftige Wertentwicklung der Wechselkurse bei der Ermittlung des Veranlagungsergebnisses keine Rolle. Notiert beispielsweise die Pfizer-Aktie am 25.10.21 als schwächste der drei Aktien mit 45 Prozent im Minus, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit 55 Prozent des Ausgabepreises, im konkreten Fall mit 550 Euro je Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Die Erste-6% Protect Pharma 20-21-Anleihe, fällig am 30.10.21, ISIN: AT0000A2JYR1, kann derzeit ab einem Mindestveranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag erworben werden.

Diese Anleihe ermöglicht risikofreudigen Anlegern mit einer positiven Markteinschätzung für die drei Pharmariesen bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang einer der drei Aktien die Chance auf eine Jahresbruttorendite von 6 Prozent.