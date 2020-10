TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im September überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,9 Punkte auf 57,8 Punkte, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 56,2 Punkte gerechnet.

BRÜSSEL - Der neue Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe hat eine enge Abstimmung der Staaten der gemeinsamen Währung angekündigt, um die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise zu beschleunigen. Die Einzelheiten seien im neuen Arbeitsprogramm der Eurogruppe festgelegt, sagte Donohoe am Montag in einer Videobotschaft zur Online-Tagung der Eurogruppe.

ROUNDUP/Eurozone: Stimmung im Dienstleistungssektor kühlt sich weiter ab

LONDON - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen weiter eingetrübt. Wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene entsprechende Einkaufsmanagerindex im September von 50,5 Punkten auf 48,0 Punkte. Der Rückgang fiel zwar etwas geringer als zunächst ermittelt aus, doch liegt der Indikator weiter unter der Schwelle von 50 Punkten, was einen Rückgang der Wirtschaftskraft in dem Sektor signalisiert.

Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger als erwartet ein

LONDON - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im September weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 2,6 Punkte auf 56,5 Punkte, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 55,7 Punkten gerechnet. Mit mehr als 50 Punkten zeigt der Indikator immer noch klar Wachstum an.

ROUNDUP/Presse: Italien plant landesweite Maskenpflicht im Freien

ROM - Italiens Regierung plant nach Medienangaben zum Corona-Schutz die Einführung einer nationalen Maskenpflicht auch im Freien. Nach Berichten vom Montag sollte die vorgesehene Verschärfung der Regeln in Kürze von der Regierung in Rom veröffentlicht werden. Die Pflicht, in dem Mittelmeerland außer Haus überall und zu jeder Zeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, könnte demnach schon ab Mittwoch gelten.