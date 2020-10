FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag deutlich zugelegt und sich 1,18 US-Dollar angenähert. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1788 Dollar. In der Nacht hatte er nur knapp über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1768 (Freitag: 1,1730) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8498 (0,8525) Euro.

Der Euro profitierte von der gestiegenen Risikoneigung an den Finanzmärkten. Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung hat für etwas Zuversicht gesorgt. Trump könnte laut Stabschef Mark Meadows noch an diesem Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Dollar als Weltleitwährung wurde weniger gesucht und der Euro profitierte.