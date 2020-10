Köln (ots) -



- Trail- und Active-Varianten der beiden Nutzfahrzeug-Baureihen von Ford in

Europa verbinden attraktives Crossover-Design mit handfesten Vorteilen im

täglichen Einsatz

- Mechanisches Sperrdifferenzial mLSD wurde zusammen mit Quaife entwickelt und

gehört für alle Trail-Versionen mit Vorderradantrieb zum serienmäßigen

Lieferumfang

- Das mechanische Sperrdifferenzial schaltet sich automatisch und geräuschlos zu

und verteilt die Antriebskraft auf Untergründen mit wenig Grip automatisch auf

jenes Vorderrad, das situativ über die bessere Traktion verfügt



Ford erweitert die Transit- und Custom-Baureihen um die vielseitigen und

attraktiv gestalteten Ausstattungsvarianten Trail und Active. Sie sind bereits

bestellbar und kommen in den nächsten Wochen auf den deutschen Markt.





Die Trail-Versionen...sind für den Transit Custom (angesiedelt im 1-Tonnen-Nutzlastbereich) und fürden Transit (angesiedelt im 2-Tonnen-Nutzlastbereich) verfügbar. Sie richtensich speziell an Gewerbetreibende sowie an Flottenkunden und wurden speziell fürden Einsatz unter anspruchsvollen Geländebedingungen aufgelegt. Motto:verbesserte Traktion serienmäßig. Hinzu kommen für alle "Trail"-Versionenmarkante Design-Elemente im taffen Offroad-Look sowie eine hochwertigeInnenausstattung.Für die Trail-Versionen mit Vorderradantrieb: Quaife-SperrdifferenzialUm auch abseits befestigter Straßen sicher vorwärts zu kommen, besitzen dieTrail-Varianten mit Vorderradantrieb - also Transit Custom Trail und TransitTrail mit Vorderradantrieb - serienmäßig ein wartungsarmes, mechanischesSperrdifferenzial mLSD (mechanical Limited-Slip Differential). Ford hat diesesDifferenzial gemeinsam mit den Antriebs-Spezialisten von Quaife entwickelt. Indiesem Zusammenhang wurde auch das ESP entsprechend angepasst. In denPkw-Performance-Modelle Ford Fiesta ST, Ford Puma ST sowie Ford Focus ST und RSkommt ein mechanisches Quaife-Sperrdifferenzial bereits ebenfalls erfolgreichzum Einsatz. Es wirkt sich nicht nachteilig auf den Kraftstoffverbrauch oder dieCO2-Emissionen aus.Das mechanische Sperrdifferenzial mLSD schaltet sich automatisch und geräuschloszu und verteilt die Antriebskraft auf Untergründen mit wenig Grip automatischauf jenes Vorderrad, das situativ über die bessere Traktion verfügt. Auf dieseWeise beugt es dem Durchdrehen eines einzelnen Rads vor und unterstützt imharmonischen Zusammenspiel mit dem entsprechend angepassten Sicherheits- undStabilitätsprogramm ESP die Manövrierfähigkeit in schwierigem Geläuf, ohne dieCO2-Bilanz des Fahrzeugs negativ zu beeinflussen. Die kompakte und besonders