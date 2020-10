Mukuru and WorldRemit kooperieren, um den Geldtransferdienst im südlichen Afrika auszubauen

Infolge der vertieften Zusammenarbeit der Unternehmen werden die Kunden jederzeit von garantiertem Bargeld profitieren können; den Empfängern werden bei Barabhebungen keine Auszahlungsgebühren in Rechnung gestellt. Bisher zahlten Kunden, die in Partnerländern wie Sambia Zahlungen an mobile Geldbörsen erhielten, normalerweise eine Auszahlungsgebühr, wenn sie Bargeld aus einer mobilen Geldbörse abhoben. Wenn ein WorldRemit-Kunde jetzt Bargeld an einen Empfänger in Sambia sendet und dieser die Überweisung an einem Stand von Mukuru abholt, zahlt er dafür keinerlei Gebühr.

Seit Beginn der Kooperation im Juni 2020 können WorldRemit-Kunden in über 50 Ländern – darunter Großbritannien, USA, Australien, Neuseeland, Kanada und Europa – Geld an ihre Lieben in Simbabwe schicken, die angesichts der sich ausweitenden Coronavirus-Pandemie dringend finanzielle Mittel benötigen. Die Empfänger können ihre WorldRemit-Überweisung an einem der mehr als 150 orangefarbenen Stände oder an einer von mehreren Zweigstellen von Mukuru abholen, die in ganz Simbabwe sowohl in ländlichen als auch in städtischen und stadtnahen Gebieten zu finden sind.

Der Bargeld-Abholdienst ist an sechs Tagen der Woche verfügbar. Die Kunden erwarten dabei keine langen Warteschlangen. Sie können ihr Bargeld schnell und sicher abholen.

Andy Jury, CEO von Mukuru, äußerte sich über die erweiterte Kooperation wie folgt: „Dies ist ein weiterer Schritt bei der Verwirklichung unserer Vision, unseren Kunden leicht zugängliche, komfortable Finanzdienstleistungen anzubieten. Durch diese Kooperation haben wir die Möglichkeit, über unser erweitertes Netz von Ständen auch WorldRemit-Kunden in entlegenen Gebieten Geldtransferzahlungen zugänglich zu machen. Wir garantieren auch die Verfügbarkeit von Bargeld an unseren Ständen, ohne dass dem Empfänger Gebühren entstehen, wenn er sein Bargeld abholt, sodass der Empfänger die volle Überweisungssumme erhält, die ihm zugesandt wird.“