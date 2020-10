Barings-Studie: „ASEAN: Positive demographische Daten und unterstützende säkulare Trends“

Viele ASEAN-Länder haben Strukturreformen wie Unternehmenssteuersenkungen und Arbeitsrechtsreformen durchgeführt, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Auch die Infrastrukturinvestitionen haben in der gesamten Region zugenommen, was das BIP-Wachstum unterstützt und ausländische Direktinvestitionen fördert.

Angesichts der günstigen langfristigen Wachstumsaussichten in der Region haben die Aktienmärkte in den ASEAN-Ländern in den letzten zehn Jahren erheblich expandiert – getrieben nicht nur von internationalen institutionellen Anlegern, sondern auch von einer sich entwickelnden inländischen Investorenbasis mit steigendem Wohlstand und wachsenden institutionellen Vermögen. Und obwohl diese Märkte in den kommenden Monaten sehr wohl vor Herausforderungen stehen könnten, glauben wir, dass die überzeugende Kombination aus unterstützender Demographie und günstigen säkularen Trends ein starkes Argument für mittel- bis langfristige Investitionen in die Aktienmärkte der Region darstellt.