Francoforte/Vicenza (ots) - La società tedesca Deutsche Mittelstandsfinanz di

Francoforte, specializzata nelle vendite e successioni aziendali, insieme a

Sintesi Studio Associato (Finance) e a DFA Studio Legale (Legal), hanno fornito

alla società Laica S.p.A. di Vicenza una consulenza esclusiva nell'ambito di un

processo di vendita strutturato internazionale. L'azienda Laica S.p.A., comprese

le sue filiali a Taiwan, in Spagna oltre a una partecipazione del 45% in una

joint venture in Cina, è stata ceduta al gruppo Strix Group Plc. quotato presso

il London Stock Exchange e con sede a Douglas, Isola di Man.



Laica, è un'azienda a conduzione familiare italiana in rapida crescita, leader

internazionale nei sistemi di filtrazione dell'acqua e piccoli elettrodomestici

per la salute e il benessere. Laica produce un fatturato di oltre 20 milioni di

euro con un margine EBITDA del 15% circa. L'azienda ha continuato a registrare

un andamento positivo anche durante la pandemia di coronavirus.







joint venture con Xinbao. Con un fatturato di circa 1,3 miliardi di dollari e

una capitalizzazione di mercato di 4,8 miliardi di dollari, Xinbao è uno dei

maggiori produttori di piccoli elettrodomestici in Cina.



Nel corso del processo di vendita strutturato è stato individuato come

acquirente il gruppo Strix Group Plc. Strix è leader mondiale nello sviluppo, la

produzione e la distribuzione di componenti di sicurezza per bollitori ed è

inoltre già attivo nel settore della filtrazione dell'acqua.



Con l'acquisizione indiretta di Laica, ancora subordinata all'approvazione del

governo italiano, Strix rafforza in modo significativo la sua posizione nel suo

segmento di crescita strategico dei filtri per acqua. Strix Group Plc. vanta

presso il London Stock Exchange una capitalizzazione di mercato di oltre mezzo

miliardo di euro.



La rete di distribuzione internazionale di Strix imprimerà un'ulteriore

accelerazione alla crescita di Laica a livello mondiale. Al contempo, con la

transazione si supera il problema della successione di impresa e si mette al

sicuro a lungo termine la sede di Vicenza con i rispettivi posti di lavoro. I

due amministratori Maurizio e Annamaria Moretto continueranno a operare per

Laica con funzioni dirigenziali per un lungo periodo transitorio.



La struttura della transazione comprende oltre al prezzo d'acquisto in contanti

anche una componente azionaria.



"Una vendita aziendale è più complessa di quanto si pensi, soprattutto se

l'acquirente è quotato in borsa e arriva dall'estero. Siamo stati felici di

avere al nostro fianco il team costituito da Deutsche Mittelstandsfinanz, Seite 2 ► Seite 1 von 2



