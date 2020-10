Wenn man sich die verschiedenen Analystenbewertungen zu Tesla anschaut, so liest man meist „neutral“ oder „underperform“. Die Kursziele liegen teils sehr deutlich unter dem aktuellen Kurs. Der Markt rechnet also früher oder später mit einer Kurskorrektur.Bei Goldman Sachs sieht man das Kursziel für die Aktien von Tesla unverändert bei 400,00 Dollar. Damit ist man nicht mehr so weit vom eigentlichen Kurs der Aktie ...