Mit 139 Punkten Gewinn war der Wochenauftakt im DAX ein Erfolg für Anleger und das Thema Trump-Corona-Test erst einmal verdaut. Welche Schlagzeilen gab es noch zum Start der neuen Handelswoche?

Der Wochenauftakt verlief für Anleger ermutigend. Waren doch noch am Freitag die negativen Vorgaben aus den USA der Grund, vor allem Aktienwerte zu veräußern. Doch das Blatt wendete sich zur neuen Woche. Wir näherten uns den bekannten Widerständen an.

Montag wieder ein Plustag

Vier Handelstage in Folge fiel der Deutsche Aktienindex per Schlusskurs. Heute gelang ihm die Gegenreaktion, welche bereits am Morgen im DAX mit Kursen über 12.700 Punkten aufwartete.

Dabei wurden zuerst die Marktstände vom Freitagabend getestet, welche 22.00 Uhr bereits eine teilweise Erholung der US-Märkte widerspiegelte. Mit wenig Dynamik aber sehr zielstrebig näherte sich der DAX dann bis zum Mittag der 12.800er-Marke und am Nachmittag mit positiven US-Vorgaben dann sogar seinen größeren Widerständen im Mehr-Tageschart.

Die Kausalität: Starker US-Präsident = starker Aktienmarkt mag ein Trugschluss ein, stimmte jedoch heute. Positive Meldungen aus den USA beruhigten augenscheinlich die Marktteilnehmer im Gegensatz zum Freitagmorgen. Unterstützt wurde der US-Markt zudem von den stabilen Markit PMI Daten, welche Sorgen aus dem Markt nahmen.

So überschritt der Dow Jones die runde Marke von 28.000 Punkten und auch der technologielastige Nasdaq notierte zwischenzeitlich fast 2 Prozent im Gewinn.

Entsprechend stark ging der DAX aus dem XETRA-Handel und zeigte damit heute einen nach oben gerichteten Handelsverlauf:

Die Handelsspanne betrug heute nur 110 Punkte und zeugt weiterhin von Zurückhaltung des großen Kapitals:

Eröffnung 12.824,05PKT Tageshoch 12.836,44PKT Tagestief 12.727,75PKT Vortageskurs 12.689,04PKT

Nachbörslich gab es keine Bewegungen, auch hier ist eine abwartende Haltung im Vorfeld einer möglichen Einigung zum nächsten US-Hilfspaket zu spüren. Für die Wirtschaft wäre dies sicherlich förderlich. Im Vorfeld einer solchen Entscheidung stiegen bereits die Ölwerte und Ölpreise stark an und erholten sich damit ebenfalls wie der DAX von den jüngsten Verlusttagen.

Welche DAX-Aktien sorgten heute für Bewegung?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Der Verlierer der letzten beiden Handelstage konnte heute eine technische Erholung zeigen. Die Rede ist von der Bayer-Aktie. Noch am Freitag mussten Anleger hier ein neues 8-Jahrestief hinnehmen. Heute lag Bayer mit 3,5 Prozent an der Spitze des DAX-Rankings. Dies deutete sich bereits am Morgen im Händlergespräch an:

Ebenfalls gefragt nach den positiven PMI-Daten, welche auch in Europa überzeugten, waren Automobilwerte und deren Zulieferer.

Die Verliererseite war heute wesentlich kürzer als die Gewinnerseite. Marktbewegende Meldungen gab es bei RWE, Adidas oder Beiersdorf jedoch nicht.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie äußerte sich dieser abwartende Gesamttag im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Nach dem heutigen Aufschwund kann man im mittelfristigen Chartbild eine Zuspitzung sehen, welche Charttechniker als Dreieck definieren. Zwischen diesen Begrenzungen bewegte sich der DAX in den letzten Handelstagen recht stetig:

Sollte es zu einer Einigung im US-Stimulus-Paket kommen oder sich etwas wesentliches am Gesundheitszustand des US-Präsidenten ändern, ist sicherlich wieder mit mehr Volatilität zu rechnen.

