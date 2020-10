Afrika und die Coronakrise: Was Investoren beachten sollten

Um in dieser Krise gut voranzukommen, braucht es eine Kombination aus einer sehr lockeren Geldpolitik und Unterstützungsmaßnahmen vom Fiskus, was sich die afrikanischen Länder nur begrenzt leisten können. Einige Länder, allen voran Marokko und Ägypten, konnten dank der Hilfe internationaler Institutionen wie dem IWF und der Weltbank ihre Lage stabilisieren, bei anderen ist das Risiko einer lähmenden wirtschaftlichen Krise noch groß. Was sollten Investoren jetzt tun?

Die Pandemie macht insbesondere die Schwachstellen der Länder sichtbar, die ihre Reformen nur langsam vorangetrieben haben. Dazu zählen in erster Linie Südafrika, Nigeria und andere Rohstoffexporteure in Subsahara-Afrika. Länder, die bereits Reformen auf den Weg gebracht und Schulden abgebaut haben, sind nun klar im Vorteil, da sie Unterstützungshilfen vom IWF bekommen haben und schnell Kredite aufnehmen konnten.

Ägypten und Marokko trotz Krise wettbewerbsfähig