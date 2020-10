Tagesausblick für 06.10.: DAX fester. Bayer und K+S stark!

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich freundlich in die neue Woche und erreichten zügig die Höchststände der vergangenen Woche. Dort fehlten jedoch signifikante Anschlusskäufe so dass ein Ausbruch über die Levels zunächst ausblieb. Zentrales Thema an einem insgesamt ruhigen Handelstag waren die Pläne der Deutschen Börse den DAX® möglicherweise von 30 auf 40 Mitglieder aufzustocken und den MDAX® entsprechend von 60 auf 50 Mitglieder abzustocken. So schloss der DAX® mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 12.800 Punkten und der EuroStoxx®50 0,75 Prozent höher bei 3.215 Punkten.

Morgen stehen einige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Ob sie dem DAX® nachhaltige Impulse geben, ist noch offen. Im Vorfeld der Berichtssaison halten sich viele Investoren jedoch zurück. Derweil dürfte die Aktie von Daimler im Fokus stehen. Die Anleger zeigten sich heute wieder risikofreudiger. Dies spiegelte sich auch am Anleihemarkt wieder. So stieg die Rendite für 10jährige Bundesanleihen um vier Punkte auf -0,508 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 0,745 Prozent. Am Anleihemarkt waren die Investoren vorsichtig optimistisch. Gold nahm Kurs auf die Marke von 1.920 US-Dollar und Silber pendelte um die Marke von 24 US-Dollar pro Feinunze. Deutlichere Aufschläge waren am Ölmarkt zu beobachten. So machte die Notierung für ein Barrel Brent Crude die Verluste vom Freitag wieder wett und erholte sich um rund 4,6 Prozent auf 41,10 US-Dollar. Seit rund vier Monaten steckt der Ölpreis in einer Range zwischen 38,50 und 46 US-Dollar fest und ein Ausbruch aus der Bandbreite zeichnet sich aktuell nicht ab. Unternehmen im Fokus Nach zwei Tagen mit kräftigen Verlusten hat sich die Aktie von Bayer bei EUR 46,80 stabilisiert. K+S könnte bei dem geplanten Verkauf des US-Salzgeschäfts mehr erlösen als zunächst erwartet. Der MDAX®-Wert legte daraufhin zweistellig zu. Vinci hat Interesse an ACS-Sparte. Davon profitierte auch die ACS-Tochter Hochtief. TUI plant eine Kapitalerhöhung. Das Papier sinkt daraufhin leicht. Lanxess und ThyssenKrupp profitierte von positiven Analystenkommentaren. Zalando mit neuem Allzeithoch. Daimler lädt morgen zur Investorenkonferenz. Wichtige Termine Deutschland – Auftragseingang Industrie

USA – Handelsbilanz Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.900/13.060 Punkte Unterstützungsmarken: 12.420/12.600/12.700/12.800 Punkte Der DAX® stieg zum Wochenstart über 12.800 Punkte und hat noch Luft bis 12.900 Punkte bis zur nächsten Widerstandsmarke. Die Umsätze waren allerdings schwach. Weitere Rücksetzer bis 12.700 Punkte sind somit nicht auszuschließen. Signifikante Bewegungen zeichnen sich frühestens bei einem Ausbruch über 12.900 Punkte oder unterhalb von 12.700 Punkten ab. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 16.09.2020 – 05.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.10.2013 – 05.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR03H4 6,95 11.800 16.600 19.11.2020 DAX® HR03N7 4,95 12.000 15.100 17.12.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.10.2020; 17:39 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

