Seit ihrer Gründung 1973 hat sich die ESI Group, führender Innovator für Virtual Prototyping Software und Dienstleistungen für die Fertigungsindustrie, der Sicherung der Leistungsfähigkeit von Industrieprodukten über ihren gesamten Lebenszyklus, von der Markteinführung bis zur Entsorgung, verschrieben.

Durch die Nutzung der physikalischen Eigenschaften von Werkstoffen und den Einsatz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz und Data Mining ist ESI in der Lage, die Leistung von Produkten vorherzusagen und ihren Wartungsbedarf im Zusammenspiel mit ihrer Umgebung zu antizipieren. Der Ansatz zielt darauf ab, physikalische Tests und Prototypen überflüssig zu machen und Ausfallzeiten zu reduzieren. „ Die Herstellung und Erprobung eines echten Prototyps ist für Industrieunternehmen langwierig und teuer. Darüber hinaus sind spezielle Testeinrichtungen erforderlich, die in den meisten Fällen nicht für andere physische Prototypen wiederverwendet werden können, was zusätzliche Kosten verursacht. Der Einsatz virtueller Prototypen ermöglicht es, diese Einschränkungen zu überwinden und gleichzeitig die Agilität, die Effizienz und die Leistung zu erhöhen“, erklärt Emmanuel Leroy, Executive Vice President - Industry Solutions bei der ESI Group.