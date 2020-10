Was für ein Auftakt – PLUG POWER glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund zwölf Prozent im Plus. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 13,29 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 12,15 EUR ausgelotet. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Anleger, die von PLUG POWER nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. PLUG POWER-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

