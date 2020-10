Aviva Investors legt globalen Aktienfonds zum Klimawandel auf

Der Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund zielt darauf ab, den globalen Aktienmarkt zu übertreffen. Der Fonds wird von Portfoliomanager Jaime Ramos Martin zusammen mit dem Klimawandel-Spezialisten Rick Stathers verwaltet. Stathers hat dafür eine eigene, geschützte Verfahrensmethodik zur Definition des Klimainvestitionsrisikos entwickelt.

Der Fonds verfolgt einen langfristig ausgerichteten Investitionsansatz. Mit Hilfe eines konzentrierten Portfolios investieren Ramos Martin und Stathers in globale Unternehmen, die einen Großteil ihrer Umsätze aus Produkten und Dienstleistungen erzielen, die sich mit der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an den Klimawandel befassen. Darüber hinaus zielt der Fonds auf Investitionen in solche Unternehmen ab, die ihre Geschäftsmodelle auf eine wärmere, kohlenstoffarme Welt ausrichten.