Bayer ist also wieder zurück in der Spur. Nachdem man in den letzten Monaten einen heftigen Abwärtskurs verkraften musste und sich enorme Sorgen um sein Geld machen musste, schafft es der Pharmakonzern aus Leverkusen nun, an seine alten Zeiten anzuknüpfen. Man darf sich also wieder mehr von dieser Aktie erhoffen. Auf dieses Kaufsignal dürfte man als Anleger gehofft haben!

Bayer ist und bleibt also eine große Nummer. Hier kann man in Zukunft wieder einiges erwarten, denn diese Aktie hat ihren Abwärtstrend beendet und schaut wieder eindeutig nach oben. Heute konnte man bewundern, wie dieses Wertpapier einen riesigen Schritt um 3,28 Prozent und 1,49 Euro nach oben gemacht hat. Somit wird die 50-Euro-Hürde wieder in Angriff genommen, denn der neue Kurswert beträgt 46,88 Euro!

Fazit: Bayer geht heute wieder richtig durch die Decke und weiß zu überzeugen. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.