Rationaler Überschwang? Woher die Kursgewinne an den globalen Börsen kommen

Die globalen Aktienmärkte waren Anfang September schwächer, nach einer bemerkenswerten Entwicklung, die der Realität von Rezessionen auf der ganzen Welt zu trotzen schien. Ungeachtet der jüngsten Volatilität sind wir der Meinung, dass die Marktgewinne in diesem Jahr angesichts des starken Einflusses von Konjunkturmaßnahmen und niedrigen Zinsen auf die Aktienbewertungen rationaler sind als angenommen.

Vor fast 24 Jahren prägte der Fed-Vorsitzende Alan Greenspan den Ausdruck „irrationaler Überschwang“, um sich auf aufgeblähte Aktienmärkte zu beziehen, die den Bezug zur Realität verloren haben könnten. Im Jahr 2020 führte die COVID-19-Pandemie zu einem Zusammenbruch des Wirtschaftswachstums. Die weltweiten Aktienmärkte sind seit Jahresbeginn gestiegen, die technologielastige US-Börse NASDAQ per 15. September gar um fast 25 % gestiegen. Wie bringen also die Anleger die schrecklichen Konjunkturdaten dieses Jahres mit dem Überschwang des Marktes bis Anfang September in Einklang? Ist das rational oder irrational?

„Don’t Fight the Fed”