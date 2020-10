(durchgehend aktualisiert)



GRONAU/BERLIN (dpa-AFX) - Demonstrantinnen haben am Montag einen Zug mit angereichertem Uran aus Gronau in Nordrhein-Westfalen nach Russland rund fünf Stunden lang blockiert. Zwei Aktivistinnen hatten sich am Mittag von einer Autobahnbrücke in Münster, die über die Gleise führt, abgeseilt und so die Weiterfahrt verhindert, berichtete ein Polizeisprecher. Erst am späten Nachmittag gelang es der Polizei, die beiden 31- und 39 Jahre alten Frauen mit Hilfe von Höhenrettern und einem Schienenhubwagen von der Brücke zu holen, so dass der Zug weiterfahren konnte.

Ein Sprecher der Aktivisten verwies auf ein Gutachten im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion, nach dem die Atomtransporte von Gronau womöglich rechtswidrig sind. Weil das Material auch für die Produktion uranhaltiger Munition verwendet werden könne, handele es sich um einen Verstoß der Bundesregierung gegen die Russland-Sanktionen der EU, hatte die Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, die Grünen-Politikerin Sylvia Kotting-Uhl, in Berlin erklärt.