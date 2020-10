Die Produkte von Aphria können inzwischen bei 13000 Apotheken in Deutschland bezogen werden. Investoren warten nun gespannt auf die aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens. Wir haben unsere Charts von der technischen Seite aktualisiert und bereiten uns auf einen Einstieg vor.

Szenario 1 Primärszenario 65%

Die Aktie näherte sich erneut der Unterstützung bei C$5.45. Primär gehen wir weiterhin von einer Entwicklung aus, bei welcher der Titel sich weiterhin in der Welle von i nach ii (im Chart in Braun) befindet. Nun dürfte der Zeitpunkt näher rücken, an dem die Aktie einen Aufwärtsimpuls entwickeln dürfte, bei dem zunächst der Widerstand bei C$7.18 überwunden werden könnte, und danach auch die Hürde bei C$8.49. Dieser Widerstand wurde bereits zuvor getestet. Beim nächsten Anlauf sollte nun diese Barriere fallen. Sobald wir hier eine klare Bestätigung haben, werden wir uns um einen Einstieg bemühen!

Szenario 2 Alternativszenario 35%

Der Möglichkeit, dass unsere alternative Erwartung sich durchsetzt, geben wir aktuell eine Chance von 35%. In diesem Fall würde die Aktie unter die Unterstützung von C$5.45 zurückfallen. Auch in diesem Fall wäre die Bereinigung soweit abgeschlossen, dass die Bullen den Titel nach Norden drehen könnten. Nur eben von einem tiefen Kurslevel aus. Diese Entscheidung warten wir aktuell noch ab.

FAZIT

Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Aktie sich weiter an unser Drehbuch hält und den Seitwärtstrend in Kürze beendet, um dann mit einem Impuls nach Norden abzudrehen. Sollte sich hier noch einmal ein weiterer Rückfall abzeichnen, bei dem die Aktie bis auf die Unterstützung von C$4.50 zugeführt wird, wäre auch in diesem Fall die Korrektur soweit beendet, dass ein erneuter Anstieg folgen kann. Wir sind also nach wie vor positiv für die Aktie gestimmt, sobald es zum Einstieg kommt, können wir auch Sie davon in Kenntnis setzen.

