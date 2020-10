Copper Mountain veranstaltet Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2020

Vancouver, B.C., 5. Oktober 2020 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX:CMMC | ASX:C6C) ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=zOOyuqx6yxk&list=PLBpDlKjdv3yrtJgU ... ) wird ihre Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2020 veröffentlichen, bevor die Aktienmärkte am Montag, dem 2. November 2020, geöffnet werden. Das Unternehmen wird am Montag, den 2. November 2020 um 7.30 Uhr (Pazifische Zeit) eine Telefonkonferenz für das Senior Management veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 zu diskutieren.

Informationen zur Einwahl:

Toronto und international: 647-427-7450

Nordamerika (gebührenfrei): 1-888-231-8191

Um am Webcast live per Computer teilzunehmen, gehen Sie zu

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1379598&tp_k ...

Anrufinformationen wiedergeben

Toronto und international: 416-849-0833, Passcode: 3359433

Nordamerika (gebührenfrei): 1-855-859-2056, Passcode: 3359433

Die Wiederholung der Telefonkonferenz wird bis zum 9. November 2020 um 20.59 Uhr (Pazifische Zeit) verfügbar sein. Ein Archiv des Audio-Webcasts wird auch auf der Website des Unternehmens unter: http://www.cumtn.com

verfügbar sein.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz befindliche Copper Mountain-Mine im Süden von British-Columbia in der Nähe der Stadt Princeton. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit im Durchschnitt jährlich etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sowie über ein 2.443 km2 großes, sehr aussichtsreiches Landpaket im Gebiet von Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C" gehandelt.

Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com verfügbar.

Im Namen des Vorstands der

Copper Mountain Mining

"Gil Clausen"

Gil Clausen, P.Eng.

CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an