Das Whitepaper, gemeinsam beauftragt mit dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Omdia, ist ein umfassendes Tool für Chief Information Officer und IT-Führungskräfte rund um den Globus, um die neuesten Erkenntnisse in Bezug auf Internetkonnektivität im Laufe der gegenwärtigen Pandemie und darüber hinaus zu gewinnen. Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Priorisierung von Netzwerktransformationsprojekten für Unternehmen und ihrer Widerstandsfähigkeit in den nun anbrechenden Post-COVID-/Heimarbeits-Zeiten.

Die Forschungsarbeit zeigt, dass die bestehenden globalen Netzwerkdienstleister eine bekannte Größe sind. Aber dennoch streben immer mehr Unternehmen nach neuen Anbietern für ihre Netzwerkdienste, um neue Perspektiven und konkurrenzfähigere Lösungen zu erhalten. Beispielsweise: mindestens 49% der Unternehmen wählten neue Netzbetreiber, als sie sich für SD-WAN entschieden und über ein Drittel der großen Unternehmen gehen davon aus, dass sie ihre ursprünglichen Netzwerkpartner einer Überprüfung unterziehen müssen.

„Der Übergang von privaten zu öffentlichen Netzwerken war ein Trend, den wir bereits seit langer Zeit beobachten konnten”, so Kees Bos, CEO von Globalinternet. „Aber die große Neuigkeit besteht nun darin, dass sich dies mit hoher Geschwindigkeit beschleunigt. Unternehmen, die den ersten Schock nach COVID-19 verdauen mussten, stellten nun trotz der Notwendigkeit, ihre Budgets in naher Zukunft kürzen zu müssen, den Übergang zu Internet und SD-WAN in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Sie sind überzeugt, dass die heute in diese Netzwerkverbesserungen investierten Geldbeträge ihre Unternehmen in Zukunft unterstützen werden, flexibler zu sein und eine stärkere Position einzunehmen.”

Das vollständige Whitepaper kann hier heruntergeladen werden.

