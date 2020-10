Das Unternehmen gab bekannt, dass der Investor Nelson Peltz sein Mandat als Senior Advisor beendet. Am 12. November soll die Hauptversammlung stattfinden. Im Chart hat sich unsere bisherige alternative Erwartung durchgesetzt.

Primärszenario

Keine Frage, der Titel ist nichts für schwache Nerven. Inzwischen hat die Aktie den im Chart markierten GELBEN Zielbereich angelaufen. Dabei hat sie die Unterstützung von C$7.32 nach unten durchbrochen. Wir gehen nach wie vor primär davon aus, dass die Aktie noch einmal die Wende nach Norden schaffen kann. Eigentlich spricht die Formation für einen fulminanten Anstieg, bei dem AURORA bis in den Bereich von C$45 durchstarten könnte. Die Voraussetzungen sind zumindest gegeben. Allerdings müssen wir auch in Betracht ziehen, dass der Fall eintreten könnte, bei dem die Aktie den Wendepunkt nach Norden verpasst und dann ins Bodenlose abstürzt und sich in Rauch auflöst.

FAZIT

Der Tag der Entscheidung rückt unweigerlich näher. Mit dem Erreichen des Zielbereichs nähert sich die Aktie nun der kritischen Zone. Wir gehen primär noch davon aus, dass die Aktie noch einmal die Wende schafft und die Unterstützung bei C$7.32 weiterhin eine solide Basis für einen erneuten Anstieg bilden sollte. Allerdings wollen wir auch die Möglichkeit nicht ausschließen, dass die Aktie einen Schwächeanfall erleidet und nach unten aus dem Zielbereich wegbricht. Damit würde sie sich endgültig ins Aus befördern. Wir werden den weiteren Verlauf gespannt beobachten. Das Drama, das sich hier abspielt, hat die Nerven so mancher Investoren bereits enorm strapaziert. Genau deshalb ist es jetzt wichtig die richtigen Indikatoren zu beobachten und den Verlaufsweg zu kennen und einschätzen zu können.

