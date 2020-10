TOP-Trading Ausgabe: 6. Juni 1999 *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*++*+*+*+*+*

Sehr geehrte Damen sehr geehrte Herren

Es gab einige Anzeichen dafür, daß der Dax zumindest kurzfristig wieder besser aussehen wird als am Mittwoch der vergangenen Woche befürchtet. Mein Dax-Put hat massiv verloren und wird vermutlich in den nächsten Tagen weitere Kursverluste hinnehmen müssen. Ich habe deshalb die Leine gezogen und - wie angekündigt - den Put verkauft, nachdem der Dax über 5.120 Punkte gestiegen ist. Ich gehe auch davon aus, daß wir dieses Niveau oberhalb von 5.100 Punkten in den nächsten Tagen noch behalten werden, da auch die Wall Street augenscheinlich die Angst vor der Zinsanhebung in den Hintergrund stellt.

Mut macht beispielsweise der Indexverlauf der großen Indizes in den USA, wie wir sie am Freitag gesehen haben. Der Dow Jones legte im Wochenvergleich mit 2,27 Prozent sehr kräftig zu, ebenfalls der S&P 500 (plus 1,99 Prozent). Dagegen erzielte der Nasdaq ein nur mageres Plus von 0,8 Prozent. Noch wichtiger für die nächsten Tage ist der Zeitpunkt, an dem die Tageshochsd geschrieben wurden. Alle drei Indizes schlossen nämlich auf dem Tageshoch; das läßt den Schluß zu, daß sogenannte Kaufprogramme die Börse in den USA nach oben puschen.