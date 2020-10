Die Investmentbank-Gruppe Lazard will sich eine neue Struktur geben, um im Wettbewerb mit den Megahäusern, wie z. B. Goldman Sachs, auch in der Zukunft bestehen zu können. Die Bankengruppe Lazard gab bekannt, daß die voneinander unabhängig operierenden Institute Lazard Freres & Co. LLC, New York, Lazard Freres & Cie, Paris und Lazard Brothers & Company, London unter einem Dach zusammengeführt werden sollen. Bis jetzt ist noch nicht mitgeteilt worden, wie die neue Gesellschaftsstruktur aussehen soll und wo der Sitz der neuen Gruppe liegen wird. Es bleibt abzuwarten, ob mit diesen Schritten ein Schlußstrich unter die Turbulenzen in den eigenen Häusern gezogen werden kann. Das Geschäft von Lazard steht und fällt nämlich mehr als in anderen Häusern mit den einflußreichen Bankiers.