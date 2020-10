(Photo: Business Wire)

Die Registrierung der Passagiere wird durch einen biometrischen Abgleich des mit der Smartphone-App erfassten Gesichts und der Scans ihrer Ausweisdokumente und ihrer Bordkarte abgesichert. Mit diesem absolut präzisen, zuverlässigen Identitätsmanagementsystem, das IDEMIA perfektioniert hat, können die Passagiere zügig alle Identitätskontrollpunkte passieren.

Das neue automatische, biometrische Kompakt-Gate von RESA, Major eGate, ist auch für Menschen mit Behinderung geeignet und verfügt über eine integrierte Kamera. Auf diese Weise können die Passagiere in den Sicherheitsbereich gelangen und anschließend allein auf Basis der Gesichtserkennung in ihr Flugzeug einsteigen.

Das System von IDEMIA ist universell und sicher einsetzbar und kann dank des IATA-zertifizierten CUPPS-Systems von RESA mit den Systemen aller Fluggesellschaften eingesetzt werden. Dieses System wird am Flughafen Lyon zunächst für Flüge von Transavia und TAP nach Portugal zur Verfügung stehen.

Obwohl für diesen neuen Service noch nicht die offizielle Genehmigung der CNIL1 vorliegt, wird dieser von der Behörde für den Schutz der Daten und der Rechte der Passagiere empfohlen.

Philippe Barreau, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Public Security & Identity von IDEMIA, äußerte sich hierzu wie folgt: „Als Experten für biometrische Sicherheitslösungen freuen wir uns sehr, gemeinsam mit unseren Kunden, Vinci Airports und dem Flughafen von Lyon, sowie mit unserem Partner RESA eine Weltneuheit zu liefern. Bei diesem Vorhaben wird kontaktlose biometrische Technologie genutzt, die den Benutzern am Flughafen einen unvergleichlichen Service bietet, ohne dass irgendwelche Abstriche bei der Sicherheit gemacht werden. Dies beweist unsere Fähigkeit, auf kontinuierliche Weise Innovationen bereitzustellen, mit denen wir das Vertrauen der Passagiere gewinnen und für ein Maximum an reibungslosem, sicherem Reisen in der Zukunft neue Wege ebnen.“