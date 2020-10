Linnemann will Debatte über Finanzierbarkeit des Pflegesystems

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann hat sich für eine Debatte über die künftige Finanzierbarkeit des Kranken- und Pflegeversicherungssystems ausgesprochen. Linnemann sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Minister Spahn spricht ein wichtiges Thema an. Die Pflegeversicherung steht aufgrund des demografischen Wandels unter enormen Druck. Wir stoßen mit der Beitragsfinanzierung immer stärker an Grenzen, wenn wir die Lohnkosten auch in Zukunft in einem bezahlbaren Rahmen halten wollen."

Hintergrund der Aussagen ist eine geplante Pflegereform von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Insgesamt rechnet Spahn mit Mehrkosten von rund sechs Milliarden Euro. Höhere Pflegebeiträge sollen dafür vermieden werden. Stattdessen setzt Spahn zum großen Teil auf eine Finanzierung aus Steuergeldern.