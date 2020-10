Siemens Energy und Shiptec wählen Leclanché-Batteriespeichersystem für die futuristischen Hybridboote der CGN auf dem Genfer See

- Die beiden Hybridschiffe der CGN vom schweizerischen Schiffsbauer Shiptec haben eine Kapazität von jeweils 700 Passagieren und sollen zwischen 2022 und 2023 in Dienst gestellt werden.

- Die spezialisierten Schiffsbatteriesysteme von Leclanché werden auf beiden Schiffen installiert.

- Leclanché rüstet mit seiner Technologie bereits die leistungsstärkste vollelektrische Fähre der Welt und eine wachsende Flotte von hybriden Handelsschiffen aus.

- Die beiden neuen Schiffe zielen hauptsächlich auf den wachsenden Pendlerverkehr zwischen Frankreich und der Schweiz ab. Sie werden den Verbrauch fossiler Brennstoffe um 40% senken und gleichzeitig das Angebot der CGN erweitern.



YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 6. Oktober 2020 - Pendler und Grenzgänger in der Genferseeregion in der Schweiz und in Frankreich werden bald eine neue, futuristische und umweltverträgliche Art des Arbeitsweges haben. Im Auftrag der Compagnie Générale de Navigation sur le Léman (CGN SA) wird Leclanché SA (SIX: LECN) zwei neue Schiffe mit Hybridantrieb mit einem hochmodernen Batteriespeichersystem auszurüsten.

Leclanché, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, wurde vom Schweizer Schiffbauunternehmen Shiptec AG mit Sitz in Luzern und Siemens Energy SRL, Mailand, für das Projekt ausgewählt.

Die beiden Schiffe mit einer Kapazität von je 700 Passagieren werden zwischen 2022 und 2023 die bestehenden dieselbetriebenen Schiffe ersetzen und für den Passagiertransport zwischen der Schweiz und Frankreich eingesetzt. Das Marine Rack System von Leclanché mit den firmeneigenen Lithium-Ionen-Zellen-Batterien wurde speziell für die Schifffahrtsindustrie entwickelt. Es senkt den Verbrauch fossiler Brennstoffe der Schiffe um 40% und bietet einen beispiellosen Bedienungs- und Betriebskomfort.