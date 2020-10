True Leaf reicht Vorschläge für Ausstieg aus dem Insolvenzverfahren ein und berichtet über den aktuellen Stand des geprüften Jahresabschlusses

Die Frist für die Aussetzung des Gläubigerverfahrens im Rahmen der Umstrukturierungsverfahren für True Leaf und seine Tochtergesellschaften lief am 2. Oktober 2020 ab. Vor dem Ablaufen dieser Frist haben True Leaf, True Leaf Cannabis Inc. („TLC“) und True Leaf Investments Corp. („TLI“) beim Office of the Superintendent of Bankruptcy (Anm.: Aufsichtsbehörde für Insolvenz) jeweils einen Vorschlag für ihre jeweiligen Gläubiger eingereicht. Der Vorschlag von True Leaf wurde am 1. Oktober 2020, der von TLC am 23. September 2020 und der von TLI am 2. Oktober 2020 eingereicht.

Die Vorschläge werden den jeweiligen Gläubigern der Unternehmen im Einklang mit dem Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) (Anm.: kanadisches Insolvenzgesetz) zur Genehmigung vorgelegt. Die Vorschläge werden gemäß einer Refinanzierungstransaktion zwischen den Unternehmen, Lind Asset Management XV, LLC, The Australian Special Opportunity Fund, LP, Canguard Mortgage Investment Corporation und den mit ihr verbundenen Akquisitionsgesellschaften gemäß eines Termsheets zwischen den Parteien vom 11. September 2020 unterbreitet. Der Zweck der Vorschläge ist es, Canguard Entities die Übernahme der Vermögenswerte und Aktien der Unternehmen zu ermöglichen sowie den Unternehmen zu ermöglichen, aus ihren jeweiligen Umstrukturierungsverfahren hervorzugehen.

Aktueller Stand des Handelsverbots für das Management

Am 15. September 2020 teilte das Unternehmen mit, dass es bei der British Columbia Securities Commission (Anm.: Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia) (die „BCSC“) einen Antrag auf Erteilung eines temporären Handelsverbots für das Management (Management Cease Trade Order, das „MCTO“) gemäß NP 12-203 beantragt hatte, nachdem es die Versäumnis der Einreichungsfrist für die geprüften Betriebs- und Finanzergebnisse des Unternehmens für das zum 31. März 2020 endende Geschäftsjahr, der entsprechenden Begleitunterlagen (Management’s Discussion and Analysis) und der damit verbundenen CEO- und CFO-Zertifizierungen (zusammen der „Jahresabschluss“) erwartet hatte. Am 16. September 2020 berichtete das Unternehmen, dass die MCTO erteilt wurde. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit seinem Wirtschaftsprüfer zusammen, um seinen Jahresabschluss fertigzustellen.