SIKA BAUT MÖRTEL-PRODUKTION IN CHINA AUS

Mit der Inbetriebnahme einer Fabrik in Chengdu hat Sika im stark wachsenden Mörtel markt in China die Kapazität en weiter ausgebaut. Neben der starken Nachfrage profitiert Sika namentlich von der Lancierung neuer Produkte und dem Ausbau des Händlernetzes durch welches Sika Lösungen direkt an Handwerker und Heimwerker vertrieben werden können .

Mike Campion, Regionalleiter Asien/Pazifik: "Mit dem Ausbau der Mörtel-Produktion in China können wir noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. In Chengdu, mit seinen 15 Millionen Einwohnern eine der bedeutendsten Wirtschaftsmetropolen Westchinas, sehen wir durch starke Investitionen im Bausektor einen wachsenden Bedarf an Building Finishing Lösungen von Sika. Der sehr gute Geschäftsgang nach dem Corona-bedingten Lockdown macht klar, dass wir mit dem eingeschlagenen Weg richtig liegen: Trotz Krise haben unsere Mörtel-Verkäufe im laufenden Jahr stark zugenommen. Wir werden das Geschäft konsequent weiter ausbauen und in den kommenden achtzehn Monaten zwei weitere Fabriken im chinesischen Markt in Betrieb nehmen."

STAATLICHE INVESTITIONEN TREIBEN WACHSTUM

Die chinesische Bauwirtschaft dürfte trotz COVID-19 im laufenden Jahr weiter wachsen. Die grossen Investitionen der Regierung in die Transport- und Energieinfrastruktur, zur besseren Verbindungen der Städte und Reduzierung der Umweltverschmutzung, werden das Wachstum antreiben. Schätzungen gehen davon aus, dass die chinesische Bauindustrie 2021 um 6,1% und bis 2029 um durchschnittlich rund fünf Prozent pro Jahr wachsen wird.

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25’000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von über CHF 8.1 Milliarden. Ende 2019 gewann Sika den Swiss Technology Award für eine bahnbrechende neue Klebstofftechnologie.

