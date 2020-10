Wellcome Sanger Institute wählt Arima Genomics als HiC-Technologie-Partner; Unternehmen kündigt Frühzugangsprogramm für hochauflösendes HiC an

Arima Genomics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das die Einführung der Genomstrukturinformationen beschleunigt, gab heute bekannt, dass die neue hochauflösende HiC-Technologie des Unternehmens am Wellcome Sanger Institute für Projekte, darunter das „Darwin Tree of Life“-Projekt, evaluiert und implementiert wurde, um die wahre genetische Vielfalt zwischen Arten und zwischen Individuen innerhalb einer Art zu erforschen.

Das Wellcome Sanger Institute ist eines der weltweit führenden genomwissenschaftlichen Forschungszentren, das das weltweite Verständnis für die Genetik der menschlichen Gesundheit und Krankheit voranbringt. Die Forschungsprogramme des Instituts reichen von Krebsgenomik, Einzelzell-Humangenetik, Populations-Humangenetik und Spezies-Evolution, und die Ergebnisse des Instituts haben entscheidende Erkenntnisse in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, neue Behandlungsmöglichkeiten und neuartige Biomaterialien erschlossen.