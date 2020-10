JPMORGAN belässt Santander auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander von 2,60 auf 2,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens kappte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie ihre Gewinnerwartungen für spanische Banken deutlich. Sie geht von anhaltend hohen Kreditausfällen aus und berücksichtigt zudem aktuelle Euribor- und Währungsentwicklungen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 22:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Banco Santander Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de