JPMORGAN belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jose Asumendi in einem weiteren seiner periodischen Einblicke in aktuelle Lage und Strategie der Wolfsburger, die am Dienstag vorlag. Aus seiner Sicht sollten sich die Anleger insbesondere auf zwei Aspekte konzentrieren: Aufholen des Bewertungsabschlags gegenüber Toyota und produktseitiges Aufschließen zu Tesla./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 19:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.