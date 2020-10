Newlox Gold in CSE Composite Index aufgenommen

Vancouver, BC, Kanada, 5. Oktober 2020 – Newlox Gold Ventures Corp. (“Newlox” oder das “Unternehmen”) (CSE: LUX | Frankfurt/Stuttgart: NGO) informiert seine Investoren erfreut darüber, dass das Unternehmen im Rahmen der vierteljährlichen Neubewertung der CSE (link) mit Wirkung vom 18. September 2020 in den Composite Index der Canadian Securities Exchange aufgenommen wurde.

Der CSE Composite Index ist ein breiter Indikator für die Marktaktivität für die Canadian Securities Exchange (“CSE”). Er wird an der Marktkapitalisierung gemessen, die bei mindestens 5 Mio. $ liegen muss, um aufgenommen zu werden. Der CSE Composite Index ist ein einzigartig positionierter Gradmesser für den kanadischen Small-Cap-Markt.

Zusätzlich zu Newlox Golds Hauptnotierung an der CSE ist das Unternehmen unter dem Symbol NGO an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart notiert.

Nachricht von Ryan Jackson, President & CEO:

“Newloxs Aufnahme in den CSE Composite Index ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und würdigt unsere erfolgreichen Bemühungen, das Unternehmen 2020 einem größeren Publikum bekannt zu machen. Wir fühlen uns geehrt, dass wir in den Index aufgenommen wurden, und freuen uns auf den gesteigerten Bekanntheitsgrad bei einem breiten Spektrum an potenziellen Investoren und die höhere Liquidität, die daraus folgen könnte.

Wir möchten den Aktionären von Newlox für ihre ständige Unterstützung und unserem ganzen Team für seine harte Arbeit und den kontinuierlichen Einsatz danken.”

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der derzeit laufenden Arbeitsprogramme und die Ergebnisse dieser Programme. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben wurden. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören das Risiko, dass die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten unbeabsichtigte Auswirkungen haben könnten, das Risiko von Verzögerungen bei der Fertigstellung der Arbeiten und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, ausreichende Mittel aufzubringen, sowie höhere Gewalt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.