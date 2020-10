Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3 2020

Gewerbeinvestmentmarkt Deutschland Q3-2020

Die Krise zeigt sich erst auf den zweiten Blick

Umsatzminus von 9 % ggü. Vorjahresperiode: 41,1 Mrd. Euro

Versicherungen erhöhen als einzige Investorengruppe Ankaufsvolumen

Preise im Spitzensegment stabil, bei Logistik sogar Anstieg

Preisschere zwischen Core und Non-Core weitet sich

Ausblick hellt sich zunehmend auf, Transaktionsvolumen wird 2020 trotzdem deutlich unter Vorjahresniveau bleiben

Besser als die meisten anderen Länder ist Deutschland bislang durch die Coronakrise gekommen - gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich und auch im Hinblick auf den Immobilienmarkt. Der Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien verzeichnete in ersten neun Monaten des laufenden Jahres ein Transaktionsvolumen von 41,1 Mrd. Euro. Das entspricht etwa dem fünfjährigen Mittel und ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Rückgang von lediglich 9 %. Auch die Preise blieben zumindest im Spitzensegment überwiegend stabil. "Dass wir uns mitten in einem Krisenjahr befinden, wird bei einem oberflächlichen Blick auf das Zahlenwerk zum deutschen Investmentmarkt nicht offensichtlich. Erst bei genauerem Hinsehen offenbaren sich die Krisenspuren. Das allein zeigt schon, wie gut der deutsche Markt trotz Krise dasteht", kommentiert Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills.

Umsatzschwache Jahresmitte, aber Talsohle wohl durchschritten

Der genaue Blick offenbart die Krisenspuren aber eben doch. So waren das zweite und dritte Quartal mit jeweils knapp 11 Mrd. Euro Transaktionsvolumen vergleichsweise umsatzschwach. Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit so geringem Umsatz gab es zuletzt im Jahr 2016. Bei der Zahl der Transaktionen ist der Rückgang noch ausgeprägter: So wenige Transaktionen wie im 3. Quartal (ca. 380) wurden zuletzt im 1. Quartal 2013 registriert. Sowohl das Transaktionsvolumen als auch die Zahl der Transaktionen haben sich zuletzt aber stabilisiert und dürften im 4. Quartal wieder ansteigen. Nicht nur ist zunehmend mehr Produkt im Markt, auch die Zahl der aktiven Investoren nimmt wieder zu. Dennoch wird das Transaktionsvolumen auch zum Jahresende noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht haben.