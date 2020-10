Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund fünf Prozent für neue Monatshochs. Dieses Hoch liegt bei 18,38 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 16,73 EUR, sodass Aareal Bank in Aufwärtstrends verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

