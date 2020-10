Bayer mit Short-Chance nach Hochlauf

Das Verlaufstief wurde im Bereich von 44,00 Euro erreicht. In der Folge setzten die Aktien zur Erholung an und gingen am Vortag mit einem Aufschlag von 4,08% bei 46,77 Euro aus dem Handel. Eine normale Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend.

Langfristig könnte aber noch das offene Riesen-Gap bei 52,85 Euro dicht gemacht werden und den Bullen als Anlaufmarke dienen. In diesem Bereich würde sich dann eine Short-Position in Trendrichtung anbieten, die langfristig vorbereitet werden könnte.