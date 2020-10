ADVA gibt die kommerzielle Verfügbarkeit seines DCSG-Betriebssystems bekannt

ADVA (FWB: ADV) gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit der Ensemble Activator Softwarelösung bekannt. Dies ist das branchenweit erste Carrier-Grade Netzbetriebssystem (Network Operating System, NOS), das für Disaggregated Cell Site Gateways (DCSGs) entwickelt wurde. Ensemble Activator wurde bereits erfolgreich bei mehreren globalen Mobilfunknetzbetreibern, darunter Telefónica und Vodafone, getestet. Ensemble Activator ermöglicht die Trennung von Software und Hardware und bietet damit Kunden ein neues Maß an Flexibilität und Freiheit. Die im Rahmen des Telecom-Infra-Projekts (TIP) entwickelte, vielseitige Software ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern, sich von geschlossenen proprietären Systemen zu verabschieden und eine offene, herstellerneutrale Datentransportinfrastruktur mit optimierten Komponenten aufzubauen. Die Lösung steht jetzt für den kommerziellen Einsatz in Mobilfunknetzen zur Verfügung und bietet den Betreibern einen einfachen Weg zur kostengünstigen Einführung von 5G-Diensten.

„Die heutige Ankündigung leitet ein neues Zeitalter der disaggregierten Mobilfunknetze ein. Durch den Einsatz unseres Ensemble Activators werden Mobilfunknetzbetreiber in der Lage sein, die Vorteile getrennter Software und Hardware voll auszuschöpfen und ihre Transportinfrastruktur mit beispielloser Geschwindigkeit, Effizienz und Flexibilität zu erweitern“, sagte Eli Angel, VP, Product Line Management, Ethernet Access, ADVA. „Dank unserer weitreichenden Erfahrung beim Ausbau sehr großer, öffentlicher Netze und beim Einsatz fortschrittlichster Übertragungstechnik konnte sich auch Ensemble Activator bereits in einer Vielzahl von realen Anwendungsszenarien bewähren. Dazu gehören 5G-Feldversuche, bei denen Ensemble Activator mit White-Box-Hardware von Drittanbietern kombiniert wurde, um eine offene und betriebssichere DCSG-Lösung zu schaffen. Durch die Verwandlung kostengünstiger Bare-Metal-Switches in leistungsstarke Netzelemente für Datenübertragung können Mobilfunknetzbetreiber schon heute die mobile Infrastruktur von morgen nutzen.“