06. Oktober 2020



Wohninvestmentmarkt Deutschland Q 3 2020



Von Krise keine Spur am Wohnungsmarkt - Zweithöchstes Transaktionsvolumen zeichnet sich ab



* Transaktionsvolumen von 15,8 Mrd. Euro (+ 29 % ggü. Q1 - Q3 2019)

* Auf Unternehmensübernahmen entfallen 40 % des Volumens

* Öffentliche Hand nur noch für 4 % des Ankaufsvolumens verantwortlich

* Volumenrückgang im Umland der Top 7



Der deutsche Wohnimmobilienmarkt zeigt sich bislang nahezu unbeeindruckt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Dies ist nicht nur das Ergebnis u. a. des ZIA-Herbstgutachtens, sondern spiegelt sich auf den ersten Blick auch am Investmentmarkt für Wohnimmobilien wider (Transaktionen ab 50 Wohnungen). In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres wechselten Wohnimmobilien für etwa 15,8 Mrd. Euro den Eigentümer. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg um 29 %. Auch das Fünf-Jahres-Mittel wurde um 29 % übertroffen. Die Zahl der gehandelten Einheiten belief sich in den vergangenen neun Monaten auf nahezu 125.000 und lag damit um 39 % über dem Vorjahreswert. Maßgeblich verantwortlich hierfür war allerdings das Auftaktquartal und dabei vor allem die Übernahme von Adler Real Estate durch Ado Properties. In den beiden "Corona-Quartalen" Q2 und Q3 lagen die Volumina mit jeweils etwa 3,2 Mrd. Euro um 24 % bzw. 27 % unter dem Quartalsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre. "Dass die Volumina in den vergangenen zwei Quartalen unterdurchschnittlich waren, ist jedoch kein Ausdruck einer Zurückhaltung der Investoren. Die Investorennachfrage nach Wohnimmobilien ist ungebrochen und nimmt sogar spürbar zu. Limitierender Faktor bleibt das Angebot", konstatiert Karsten Nemecek, Managing Director Corporate Finance - Valuation bei Savills Germany.