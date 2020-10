Fintech-Unternehmen Loanboox kooperiert mit ICF BANK AG

Köln, 6. Oktober 2020. Das Fintech Loanboox und die ICF BANK AG krempeln gemeinsam den Markt für Anleiheemissionen in Deutschland um: In Kürze werden die ersten Corporate Bonds mittelständischer Unternehmen digital abgewickelt.

Nach der ersten erfolgreichen Emission über Loanboox in der Schweiz sollen in den nächsten Wochen die ersten Unternehmensanleihen in Deutschland folgen. Mit der Kooperation der etablierten ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank und der unabhängigen Fremdkapitalmarkt-Plattform Loanboox haben beide Seiten eine wesentliche Grundlage für gemeinsame Aktivitäten im deutschen Markt geschaffen.

Sascha Rinno, Kapitalmarktvorstand der ICF BANK AG: «Wir sind überzeugt, dass die Digitalisierung auch im Kapitalmarktgeschäft Einzug halten wird. Dank der digitalen Plattform von Loanboox bringen wir mehr Effizienz und Transparenz in die Abwicklung von Anleiheemissionen - zum Vorteil von Emittenten und Investoren.»

Investoren werden über die Plattform laufend über die wichtigsten Prozessschritte und Fristen informiert und haben Zugriff auf alle transaktionsrelevanten Dokumente und Informationen. Damit erhöht sich die Effizienz im Platzierungsprozess für alle involvierten Parteien.

Stefan Feller, Director Capital Markets bei Loanboox: «Wir freuen uns, zusammen mit den Spezialisten der ICF den Emissionsprozess für Unternehmensanleihen auch in Deutschland zu digitalisieren. Er wird dadurch nicht nur nachvollziehbarer, sondern auch zugänglicher.»

Über ICF BANK AG

Die ICF BANK AG mit ihren über 75 Mitarbeitern ist eine der führenden Wertpapierhandelsbanken in Deutschland.

Neben den Geschäftsfeldern Market Making und Brokerage Services ist ICF im Geschäftsfeld Capital Markets als langfristiger und zuverlässiger Kapitalmarktpartner aktiv und betreut ihre Kunden in allen Fragestellungen der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung. Der Fokus der Beratung liegt auf börsennotierten Unternehmen bzw. kapitalmarktnahen Unternehmen mit Planungen bzgl. eines Kapitalmarktantritts. Das erfahrene Team von Experten hat zahlreiche Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich abgeschlossen und bietet seinen Kunden eine effiziente Unterstützung in der Strukturierung und Platzierung von Equity und Debt Capital Markets Transaktionen.

Über Loanboox GmbH

Das Fintech Loanboox ist die europaweit führende Fremdkapitalmarkt-Plattform für Großunternehmen, den öffentlichen Sektor, institutionelle Anleger und Banken. Loanboox hat bisher über EUR 40 Milliarden an Finanzierungsanfragen abgewickelt und ist in sechs Ländern aktiv. Mehr Informationen zu Loanboox finden Sie unter: www.loanboox.com

Kontaktpersonen für Rückfragen:

Loanboox

Frau Martina Bühler, Head Marketing & Communication

Herr Stefan Feller, Director Capital Markets

Talacker 50, 8001 Zürich

+49 221 9865420

press@loanboox.com

