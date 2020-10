EQS Group-News: u-blox AG / Schlagwort(e): Produkteinführung u-blox AG: Skalierbare End-to-End Sicherheitsplattform von u-blox unterstützt LPWA-Anwendungsfälle in IoT-Geräten 06.10.2020 / 09:00

Skalierbare End-to-End Sicherheitsplattform von u-blox unterstützt LPWA-Anwendungsfälle in IoT-Geräten



Ingenieure können auf eine leicht zu implementierende, stromsparende Lösung zugreifen.



Thalwil, Schweiz - Oktober 6, 2020 - u-blox (SIX:UBXN,OTC:UBLXF), ein globaler Anbieter von Technologien für Positionierung und drahtlose Kommunikation und Dienste, kündigt die kommerzielle Einführung seines IoT Security-as-a-Service-Angebots an. Die innovative Lösung ist auf LTE-M Mobilfunk-IoT-Modulen der beiden Serien u-blox SARA-R4 und SARA-R5 verfügbar und macht den Schutz von Daten vor Angriffen durch Dritte ganz einfach. Das gilt sowohl auf dem Gerät als auch während der Übertragung vom Gerät in die Cloud oder umgekehrt. Das standardmässige, einfache, sichere und kostengünstige Verfahren zur Übertragung von und zu führenden Cloud-IoT-Plattformen verkürzt Entwicklungs- und Markteinführungszeiten.



Das IoT Security-as-a-Service-Angebot, das über die u-blox Thingstream Service Delivery-Plattform verwaltet wird, wurde speziell für LPWA-Implementierungen (Low-Power-Wide-Area) optimiert, die IoT-Geräte mit geringem Energieverbrauch verwenden. Dadurch dass der Daten-Overhead substanziell reduziert wird und die Anzahl der Handshakes auf ein Minimum beschränkt ist, verringert der Dienst den Stromverbrauch und erweitert die Batterielaufzeit, eine wichtige Kennzahl bei den meisten IoT-Geräten.



Im Zentrum der Wirksamkeit der Lösung steht ein einzigartiges symmetrisches KMS (Key Management System). Durch dieses System kann ohne grosse Vorbereitung für jedes Gerät eine unendliche Anzahl an Kryptoschlüsseln generiert werden. Es ist also nicht mehr notwendig, sich auf die Speicherung und Verwaltung von Pre-Shared Keys zu verlassen (was die Gesamtkomplexität und das Energiebudget erhöhen kann). Die Schlüssel sind mit der Hardware verknüpft und können entweder vom Modul oder vom Server/von der Cloud ausgelöst werden. Damit ist es nicht mehr erforderlich, Zertifikate zu erstellen, zu liefern und zu erneuern. Das ermöglicht signifikante Einsparungen hinsichtlich Systemkosten, operativer Komplexität und Stromverbrauch.