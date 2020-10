Spearmint schließt Arbeitsprogramm im Goldprojekt Goose in Neufundland, unmittelbar neben dem Entdeckungsloch von New Found Gold, ab

6. Oktober 2020 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen sein Phase-I-Arbeitsprogramm in seinem Goldprojekt Goose abgeschlossen hat. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Projekt Queensway von New Found Gold (NFG.v) an. Im Rahmen des geochemischen Phase-I-Arbeitsprogramms wurden insgesamt 184 Boden- und 20 Gesteinsproben entnommen. Die Entnahme der Bodenproben erfolgte entlang eines hochauflösenden Rasters über dem gesamten Konzessionsgebiet. Bei Prospektionen wurden Vulkan- und Sedimentgesteine der Davidsville Group in Ausbissen mit unterschiedlich starken Quarz-Carbonat-Erzgängen mit stellenweise geringen Sulfidanteilen entdeckt. Das Unternehmen wird ein anschließendes geochemisches Phase-II-Programm einleiten, das sich auf die anhand der Phase-I-Ergebnisse ermittelten ausgeprägtesten Anomalien konzentrieren wird.

Am 2. Oktober 2020 meldete New Found Gold die Ergebnisse aus NFGC-20-17, seinem ersten Bohrloch in der Zone Lotto im Rahmen seines kürzlich eingeleiteten 100.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms in seinem hochgradigen Goldprojekt Queensway. Die Zone Lotto befindet sich 2 Kilometer nördlich der hochgradigen Entdeckung Keats (das Konzessionsgebiet von Spearmint liegt ebenfalls im Norden). Die Ergebnisse aus Bohrloch NFGC-20-17 beinhalteten zwei separate oberflächennahe Abschnitte mit ausgeprägten Quarzerzgängen, einer bedeutenden Sulfidmineralisierung und sichtbarem Gold. Sie lieferten 41,2 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 4,75 Metern in einer Bohrlochtiefe von 35 Metern bzw. 25,4 g/t Au auf 5,15 Metern in 57 Meter Bohrlochtiefe. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Spearmint, meint dazu: „Wir freuen uns sehr über den Abschluss unseres Phase-I-Arbeitsprogramms in einem der spannendsten Goldreviere weltweit. Es ist sehr ermutigend, dass New Found Gold im Rahmen seiner Bohrungen vor kurzem eine neue Entdeckung 2 Kilometer nördlich seiner ursprünglichen Entdeckung machen konnte. Das Konzessionsgebiet von Spearmint liegt nördlich des Projekts von New Found Gold und liegt seinem Entdeckungsloch am nächsten. Wir sind gespannt, was der Rest des 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramms von New Found Gold bringen wird. Zusätzlich zur Begeisterung in Neufundland sorgten die jüngsten Äußerungen von Elon Musk auf dem Battery Day von Tesla am 22. September 2020 für noch mehr Enthusiasmus für den Lithiumsektor in Nevada. Musk kündigte Pläne an, Projekte mit Lithium-Tonstein-Vorkommen in Nevada zu erwerben. Spearmint hat kürzlich ein Bohrprogramm mit mehreren Löchern im Clayton Valley in Nevada aufgenommen, das auf die bekannte Lithium-Tonsteinformation abzielt, die wir mit Cypress Development Corp. (CYP-TSX.V) teilen. Hier erzielte Spearmint im Zuge früherer Bohrungen Lithiumwerte von bis zu 1.670 ppm Li (siehe Karte).“