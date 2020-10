Vorsichtiger Optimismus kehrt zurück - Investment-Dreivierteljahr übertrifft alle Erwartungen, von Normalität kann allerdings noch keine Rede sein Frankfurt (ots) - Analog zu den sinkenden Infektionszahlen während der Sommermonate kehrte auch an den Finanz- und Kapitalmärkten das Vertrauen langsam wieder zurück. Von Normalität kann allerdings noch keine Rede sein. Steigende bzw. sich stabilisierende Aktienkurse und die seit Jahren fest zementierten niedrigen Zinsen sind zumindest Entwicklungen, die auch vor Covid-19 schon galten. Und neben der massiv vorhandenen Kapitalliquidität kamen in den letzten drei Monaten zumindest punktuell Lockerungen in Bezug auf Reisefreiheit hinzu, die auch ausländischen Investoren wieder eine physische Besichtigung der ins Auge gefassten Immobilien ermöglichte - eine wesentliche Grundlage für den Abschluss von Transaktionen.

Bleibt der Blick auf einige wesentliche Indizien. Hierzu gehören die konjunkturellen Unterstützungsmaßnahmen des Staates, die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Unternehmensinsolvenzen sowie last but not least der Blick auf die Finanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Banken. Damit wird auch klar, dass neben Liquidität, Wachstum und Innovation das Krisenmanagement von Regierungen und Behörden mehr denn je zu einem Anlagekriterium für Investoren wird. Hier zeigt sich, wie gut und nachhaltig Vertrauen und Stabilität geschaffen werden - zwei unerschütterliche Grundsätze für Investitionen. Und Deutschland scheint diesbezüglich gut aufgestellt. Neben der Zuversicht und dem Vertrauen in die politische Führung des Landes bleibt der Faktor Alternativlosigkeit in Bezug auf die Anlageoptionen nach wie vor bestehen. In den nächsten vier Jahren laufen deutsche Staatsanleihen im Gesamtvolumen von über 900 Mrd. Euro aus. "Dieses Kapital muss reinvestiert werden und es erscheint nur logisch, dass die 'alternative assets' profitieren werden. Neben Infrastruktur- und Energieanlagen werden auch Immobilien ihre Anteile im Portfolio institutioneller Investoren weiter ausbauen, immerhin beläuft sich der Rendite-Abstand einer Bürospitzenrendite zu einer 10-jährigen Staatsanleihe aktuell auf rund 300 Basispunkte", so Helge Scheunemann , Head of Research JLL Germany.