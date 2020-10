American Manganese Inc. erreicht im Dauerbetrieb seiner Pilotanlage beim Lithiumionenbatteriematerial einen Extraktionsgrad von 92 %

6. Oktober 2020 - Surrey, BC – American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AMY | OTC US: AMYZF| FWB: 2AM) freut sich bekannt zu geben, dass Kemetco Research, das Auftragsforschungslabor des Unternehmens, aus den NCA-Kathodenaltstoffen 92 % Lithium, Nickel und Kobalt extrahieren konnte. Die Extraktionsrate wurde im Dauerbetrieb des RecycLiCo-Laugungskreislaufs erreicht. Im Rahmen der Tests in der Pilotanlage wurde im Chargenbetrieb eine Extraktionsrate von 99,5 % erzielt; diesen Wert betrachtet das Unternehmen als Maßstab für die im Dauerbetrieb zu erreichende Extraktionsrate. Darüber hinaus haben American Manganese und Kemetco Research die Absicht, im Rahmen der Tests auch NMC-Kathodenaltstoffe im Dauerbetrieb zu extrahieren.

Die Extraktionsergebnisse in der Pilotanlage folgen auf die vom Unternehmen erfolgreich durchgeführten Optimierungstests, die im Hinblick auf das Kathodenmaterial aus Lithiumionenbatterien zu einer Steigerung der Vorlaugungskapazität um 356 % auf 292 kg pro Tag in der Pilotanlage führten. Zusätzlich zum hohen Extraktions- und Reinheitsgrad, der im Pilotanlagenprojekt erreicht wird, besteht der nächste Meilenstein des Unternehmens darin, aus den Kathodenaltstoffen Recyclingprodukte herzustellen, welche die von den Kathoden- und Batterieherstellern geforderte spezifische Partikelform, -größe und -dichte erfüllen.

„Im Rahmen unserer Geschäftsstrategie konzentrieren wir uns darauf, Kathodenausschussmaterial aus der Batterieherstellung zu recyceln und unser recyceltes Produkt direkt und nahtlos wieder in den Batterieherstellungsprozess einzuführen. Damit müssten wir unser recyceltes Produkt nicht an vorgelagerte Unternehmen in der Batteriematerial-Versorgungskette verkaufen“, meint Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. „Aus diesem Grund sind unsere laufenden Optimierungstests unerlässlich, um die Materialeigenschaften zu erhalten, die von den branchenführenden Batterieherstellern benötigt werden.“

Das Datenmaterial aus den Tests wird in die technische Detailplanung und Entwicklung der Anlage im Großmaßstab eingebunden und an jene Unternehmen, die eine Due-Diligence-Prüfung im Rahmen von Geheimhaltungsvereinbarungen durchführen, weitergegeben.

