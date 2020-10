BAADER BANK belässt Alstria Office auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alstria Office auf "Add" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Verkauf von drei nicht zum Kerngeschäft zählenden Immobilien teils über Buchwert zeuge von anhaltend hohen Preisen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 08:41 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. alstria office REIT-Aktiengesellschaft Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de